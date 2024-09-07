Олбани
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иосиф Пригожин назвал «Фабрику звезд» для авторов «форматом из прошлого»

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин оценил идею Константина Эрнста перезапустить «Фабрику звезд» в новом формате. Согласно замыслу гендира Первого канала, этот проект будет посвящен авторам песен, а не исполнителям.

Источник: Звук

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин оценил идею Константина Эрнста перезапустить «Фабрику звезд» в новом формате. Согласно замыслу гендира Первого канала, этот проект будет посвящен авторам песен, а не исполнителям.

По мнению Пригожина, это неудачная идея, потому что телевидение «постепенно уходит в прошлое», а авторам песен нужны стриминги. Его слова передает НСН. Также продюсер предложил создать какой-либо новый формат, который будет задействовать новые технологии.

С Иосифом Пригожиным согласился Юрий Лоза. По мнению советского барда, еще одна «Фабрика» не породит новых исполнителей или хиты, потому что современные музыканты не хотят «сочинять новое».

В прошлом году, еще до премьеры новой «Фабрики» на ТНТ Пригожин заявлял, что возрождение проекта — это хорошая идея.