Иосиф Пригожин назвал «Фабрику звезд» для авторов «форматом из прошлого»

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин оценил идею Константина Эрнста перезапустить «Фабрику звезд» в новом формате. Согласно замыслу гендира Первого канала, этот проект будет посвящен авторам песен, а не исполнителям.
По мнению Пригожина, это неудачная идея, потому что телевидение «постепенно уходит в прошлое», а авторам песен нужны стриминги. Его слова передает НСН. Также продюсер предложил создать какой-либо новый формат, который будет задействовать новые технологии.
С Иосифом Пригожиным согласился Юрий Лоза. По мнению советского барда, еще одна «Фабрика» не породит новых исполнителей или хиты, потому что современные музыканты не хотят «сочинять новое».
В прошлом году, еще до премьеры новой «Фабрики» на ТНТ Пригожин заявлял, что возрождение проекта — это хорошая идея.