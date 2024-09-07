Маск высказался о тюремных сроках за неправильное гендерное обозначение

«Это безумно», — написал Маск в комментарии к публикации в соцсети Х.
Ранее Маск объявил о переводе штаб-квартиры компаний SpaceX и X из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей.
В июле Маск поддержал британскую писательницу Джоан Роулинг, выступив против использования «блокаторов полового созревания» детьми.
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