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Маск высказался о тюремных сроках за неправильное гендерное обозначение

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием вводить тюремные сроки за «неправильное» гендерное обозначение человека, таким образом бизнесмен отреагировал на публикацию в соцсети Х, в которой говорится, что в Шотландии по новому закону можно получить до семи лет тюрьмы, если назовешь трансгендера мужчиной или женщиной и он посчитает это неправильным обозначением.

Источник: AP 2023

«Это безумно», — написал Маск в комментарии к публикации в соцсети Х.

Ранее Маск объявил о переводе штаб-квартиры компаний SpaceX и X из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей.

В июле Маск поддержал британскую писательницу Джоан Роулинг, выступив против использования «блокаторов полового созревания» детьми.

Движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.

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