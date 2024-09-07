Маск высказался о тюремных сроках за неправильное гендерное обозначение

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием вводить тюремные сроки за «неправильное» гендерное обозначение человека, таким образом бизнесмен отреагировал на публикацию в соцсети Х, в которой говорится, что в Шотландии по новому закону можно получить до семи лет тюрьмы, если назовешь трансгендера мужчиной или женщиной и он посчитает это неправильным обозначением.