Отключения электричества проведут в Ростове-на-Дону с 9 сентября

Плановые отключения электричества в Ростове-на-Дону собираются провести на следующей неделе, с 9 по 15 сентября 2024 года. Подробный график опубликовали на портале АО «Донэнерго».
Отключения 9 сентября:
Шолохова, 31А, 86/91, 88/76, 18-я линия, 89, 20-я линия, 66, Серова, Шостаковича, Сурикова, Гнесина, Грабаря, Свиридова, Садоводческая, Саврасова, Прокофьева, Кабалевского;
Былинная, 2, 2-я Краснодарская, 129, 129/1, 129/2, 131−135, Купеческая, 5, Литературна, 53, Поэтичная, 76, 7Б, Сказочная, 11/99, Цветочная, 122, СНТ «Красный Садовод», СНТ «Победа»;
10 сентября:
1-я, Киргизская, 55−81, 72−112, 2-я Киргизская, 56−68, 91−93, Казахская, 78/5, Иртышский, 5−39, 6−50, Татарская, 1−17, 2−20, Обский, 13−49, 28, 38−76, Пронский, 1−37, 2−36, Белорусская, 101−115, Свирский, 3−21, 2−22, Ладожский, 3−23, 6−22, Тверской, 5−21, 6−22;
Стачки, 42/1, 30а, 32−84, Мопра, 23−43, 40−72, 32, Тренева, 2−6, 14−32, Красная, 13, Рабочая, 19, 2-я Баррикадная, 4;
11 сентября:
Содружества, 82, 70, 82/1, 80, Днепровский, 109, 111, Вятская, 41, 43, 45, 45/1, 47, Пескова, 17/23, 17/16, Монтажная, 4, Технологический, 8/к, Вавилова, 62/1,62/В, 64, 67/В, 69/Е, Радиаторный, 9/И, Изыскательский, 5/А;
12 сентября:
Каширская, 8, 2-й Санинструкторский, 46, 2−8, 1−9, 3-й Санинструкторский, 1−27, 26−28, Совхозная, 44А, 32−42, 111−127, Селиверстова, 7−9, Федорова, 12−16, 13−25, Фоменко, 28−38, Шапкина, 53−55, Ленина, 66, 68, 68/А, 70, 70/1, 72, 74, 84, Новаторов, 26/Б, 28/Б, 28/В, 30/1, Врубовая, 1/А, 2/1, 4;
График отключений на 13, 14 и 15 сентября не указали.