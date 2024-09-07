Преподавателя МГТУ им. Баумана арестовали из-за украинских песен

63-летнего доцента кафедры философии МГТУ им. Баумана Нестеренко отправили на два месяца в СИЗО по делу о возбуждении вражды из-за песен, которые он добавил себе в соцсети «ВКонтакте». Следствие усмотрело в композициях признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц. По данным «ОВД-Инфо» (признан в РФ иноагентом), речь идет в том числе о композиции «Запалимо з ранку», а также «Ми ростем» группы Воплі Відоплясова. Адвокат назвал решение об аресте «явно избыточным» и «неуместным».