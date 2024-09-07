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В Ростове шквалистый ветер обмелил реку Дон

Обмеление берегов произошло в Ростове и Таганроге из-за сильного ветра.

Источник: Комсомольская правда

Сильный ветер обмелил реку Дон в Ростове-на-Дону и залив в Таганроге. Фотографии очевидцев были опубликованы 7 сентября в социальных сетях.

На снимках видно, что вода в обоих случаях ушла довольно далеко, увеличив тем самым береговую полосу. Интернет-пользователи в комментариях не удивились природным казусам, отметив, что подобное происходит ежегодно в ветреную погоду.

Напомним, ранее синоптики предупреждали жителей Ростовской области об усилении ветра до 15−18 м/с на выходных.

К слову, из-за разгула стихии завтра и послезавтра на участке Аксай — Азов в устье Дона уровень воды будет находиться в пределах и ниже неблагоприятных отметок. При этом опасных гидрологических явлений не ожидается.