В Ростове шквалистый ветер обмелил реку Дон

Сильный ветер обмелил реку Дон в Ростове-на-Дону и залив в Таганроге. Фотографии очевидцев были опубликованы 7 сентября в социальных сетях.
На снимках видно, что вода в обоих случаях ушла довольно далеко, увеличив тем самым береговую полосу. Интернет-пользователи в комментариях не удивились природным казусам, отметив, что подобное происходит ежегодно в ветреную погоду.
Напомним, ранее синоптики предупреждали жителей Ростовской области об усилении ветра до 15−18 м/с на выходных.
К слову, из-за разгула стихии завтра и послезавтра на участке Аксай — Азов в устье Дона уровень воды будет находиться в пределах и ниже неблагоприятных отметок. При этом опасных гидрологических явлений не ожидается.