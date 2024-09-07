Явка на выборы депутатов в Ростовской области составила 33,61%

Избирательная комиссия Ростовской области опубликовала итоги второго дня депутатских выборов. Напомним, голосование на Дону проводится с 6 по 8 сентября.
— По итогам 7 сентября, явка на дополнительных выборах депутата Государственной Думы России по Южному одномандатному избирательному округу № 152 составила 33,61%, — говорится в сообщении Облизбиркома.
Напомним, жители региона отдают свои голоса не только за кандидатов в Госдуму, но и выбирают местных депутатов.
В частности, довыборы на муниципальном уровне запланировали в Азове, Батайске, Таганроге, Ростове-на-Дону и Новочеркасске.
Завтра, 8 сентября, голосование должны провести в Зернограде и Шахтах, а также в поселениях Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов.