Искали женщину: Linkin Park с новой солисткой, RM — с Megan Thee Stallion

Linkin Park возвращаются и представляют новую солистку, Megan Thee Stallion делает рэп вместе с ушедшим в армию лидером BTS, а Алексей Айги выпускает в цифровом виде раритет из прошлого века. Наша очередная подборка релизов получилась весьма экстравагантной и провокационной, но тем интереснее! О том, почему вокруг этих записей разгораются споры, читайте в «Известиях».
Релиз-сенсация, релиз-скандал: группа Linkin Park возвращается с новым синглом — и новым солистом. Точнее, солисткой. Вместо ушедшего из жизни Честера Беннингтона основные вокальные партии теперь будет исполнять Эмили Армстронг из Dead Sara. При этом коллектив покинул барабанщик Роб Бурдон — его функции перешли к Колину Бриттейну. Оценить, как свежие силы справляются с классическим репертуаром LP, поклонники могут по опубликованному на днях получасовому стриму выступления, ну, а потенциал возрожденной группы в студийной работе призван показать грядущий альбом From Zero, первую песню с которого мы уже можем послушать.
Разумеется, мнения фанатов разделились, причем самым радикальным образом. Одни категорически не принимают самой идеи замены Честера, тем более женщиной, другие рады снова услышать фирменные приемы и мелодические ходы (Майк Шинода постарался, чтобы The Emptiness Machine по крайней мере в композиторском плане звучала максимально близко к лучшим хитам Linkin Park). Но и противники, и сторонники реюниона признают: теперь это уже другая группа. А уж любить ее или нет — каждый может решить сам.
A$AP Rocky всё никак не объявит дату релиза своего долгожданного альбома Don’t be Dumb — изначально его ждали в конце августа, но в итоге рэпер изменил планы, сославшись на утечки материала, и пообещал сделать это «когда-нибудь осенью». Ну, сентябрь уже в разгаре, а диска или хотя бы достоверного анонса как не было, так и нет. Зато есть уже который по счету сингл — на этот раз коллаборация с J. Cole. Поскольку трек-лист лонгплея по-прежнему не обнародован, мы не знаем, какие из опубликованных за последнее время композиций Роки включит в него. Но Ruby Rosary туда войдет точно, и это обнадеживает, потому что, как и Highjack, о которой мы писали ранее, песня получилась сильная.
Роки и Джей Коул читают (один — отстраненно, другой — напористо) под меланхоличный бит, включающий звучание акустического фортепиано и легкий флер соула. Остается ждать полноформатной пластинки и надеяться, что там будет еще немало вещей такого уровня.
Кто только из западных звезд не сотрудничал в последние годы с BTS в целом или отдельными участниками корейского бойз-бенда! Казалось бы, сейчас, когда группа фактически не функционирует, поскольку ее участники в армии, поток подобных фитов должен был прерваться, но нет. Судя по всему, звездам в казармах позволяют чуть больше, чем простым смертным. Очередное тому доказательство — дуэт американской рэперши Megan Thee Stallion и Намджуна (RM), причем, по утверждению артистки, инициатором выступил именно он, прислав ей текст.
Собственно, текст здесь действительно главное, хотя содержание его мало отличается от привычного рэперского хвастовства и потока грубостей. Но мелодии нет вовсе (оба исполнителя демонстрируют лишь читку), а бит крайне прямолинейный и назойливый. Куда интереснее клип. В нем появляется только Меган, тогда как RM заменен анимешным аватаром (видимо, увольнительную Намджуну давать все-таки не захотели). Однако даже реальные съемки здесь постоянно трансформируются в рисованные мультики, и получается на удивление стильно и небанально.
Композитор и скрипач Алексей Айги известен широкой публике по музыке к фильму “Страна глухих”, сериалу “Каменская” и многим другим экранным работам. Но особенность его в том, что в свои вроде бы вполне прикладные опусы он зачастую вкладывает большее. А, напротив, экспериментальные академические произведения вполне могут прозвучать в кино — и не выглядеть там чужеродными. На этой границе между двумя мирами, а также между серьезностью и иронией балансирует работа 1998 года “Сердца 4'33”, которую Айги наконец решил выпустить на стримингах. Увы, при этом пропал один трек — “4,33 вариации на тему Заппы”: очевидно, договориться с правообладателями наследия американского рокера не удалось. Зато остальные композиции присутствуют и представляют собой как оригинальные темы Айги, в том числе звучавшие в различных фильмах, так и фантазии на чужие вещи, например на Бартока. Всё это — с фирменной эксцентрикой и нарочитой стилевой пестротой.
Стоит еще пояснить, что фигурирующие в названии цифры 4'33 — это одновременно название ансамбля Алексея Айги и легендарное произведение Джона Кейджа, представляющее собой четыре с половиной минуты тишины. В свое время оно стало символом музыкального акционизма, манифестацией тотальной свободы, в том числе свободы не играть вовсе, а просто молчать.
На диске Айги, конечно, не молчание, а музыка. Много музыки. Но, пожалуй, декларированная Кейджем свобода присуща его творчеству и коллективу в неменьшей степени.
Один из самых динамичных и ярко проявляющих себя на российском музыкальном ландшафте академических коллективов OpenSound Orchestra выпустил новый альбом, целиком посвященный произведениям для струнного квартета. Солисты OpenSound во главе с худруком и скрипачом Станиславом Малышевым собрали целую панораму новейших прочтений этого классического жанра. Причем панораму не только стилистическую, но и региональную. Шесть композиторов, опусы которых звучат на диске, представляют шесть городов России: Настасья Хрущева — Санкт-Петербург, Игорь Жоховский — Нижний Новгород, Эльмир Низамов — Казань, Анатолий Палаев — Петрозаводск, Владимир Кобекин — Екатеринбург и, наконец, Владимир Мартынов — Москву.
И вместе с тем, несмотря на разный бэкграунд и идеологические платформы авторов, нельзя не заметить, что между ними нет эстетической пропасти. Все они в той или иной степени придерживаются традиционной тональности (подчас трактуемой постиронически, подчас — меланхолически), все ищут ответы в прошлом — или в вечном. В этом плане пластинка выглядит почти манифестом — оппозицией другим альбомам квартетной серии лейбла FancyMusic, авангардного толка. В общем, это хорошее напоминание, что современная музыка может быть совершенно разной.
Наш плейлист в этот раз такой же пестрый и экстравагантный, как и музыка в самом обзоре. Синти-поп Future Islands здесь сочетается с инди «Самого Большого Простого Числа», старомодный блюз певца из Мемфиса Пако — с ироничной блюзовой же фантазией Алексея Айги. Ну, а завершается подборка умиротворяющим опусом Владимира Мартынова в исполнении OpenSound Orchestra.
Слушайте Плейлист «Известий» — izvestiaizvestia на Яндекс Музыке.