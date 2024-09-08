Искали женщину: Linkin Park с новой солисткой, RM — с Megan Thee Stallion

A$AP Rocky всё никак не объявит дату релиза своего долгожданного альбома Don’t be Dumb — изначально его ждали в конце августа, но в итоге рэпер изменил планы, сославшись на утечки материала, и пообещал сделать это «когда-нибудь осенью». Ну, сентябрь уже в разгаре, а диска или хотя бы достоверного анонса как не было, так и нет. Зато есть уже который по счету сингл — на этот раз коллаборация с J. Cole. Поскольку трек-лист лонгплея по-прежнему не обнародован, мы не знаем, какие из опубликованных за последнее время композиций Роки включит в него. Но Ruby Rosary туда войдет точно, и это обнадеживает, потому что, как и Highjack, о которой мы писали ранее, песня получилась сильная.