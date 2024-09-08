С волками — жить: эволюция кровожадного хищника в человеческой культуре

Если рассмотреть самых крупных игроков на рынке европейской зоологической символики и геральдики — льва, медведя и волка, — то последний выглядит каким-то наименее везучим и максимально скомпрометированным. «Лев в Средние века мог олицетворять и ненасытного дьявола, и царственного Христа», — комментирует Майзульс, несчастный же волк, за редкими исключениями, неизменно «ассоциировался с миром зла». Считавшийся в древних обществах родственником волка медведь до XII века оставался царем зверей (пока его не потеснил лев), но волку допрыгнуть до этого статуса так и не удалось. Оба этих хищника вели двойственное, амбивалентное существование в общественном сознании: с одной стороны, как пишет Пастуро, это были «титулованные звери, вызывающие восхищение у языческих воинов и охотников, которые иногда стремились заполучить силу хищников, поедая для этого их плоть и выпивая их кровь». А с другой — христианская церковь объявила решительную войну и медведю, и волку, как физическую, так и символическую, провозгласив их воплощением всевозможных пороков и грехов. При этом волк «всегда имел худшую репутацию, чем медведь», считаясь то более свирепым, кровожадным и опасным, то, наоборот, «более порочным, трусливым и нелепым».