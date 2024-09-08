Супертайфун «Яги» снес крышу стадиона в Хайнане, где должен выступить Канье Уэст

Обрушившийся на южную китайскую провинцию Хайнань супертайфун «Яги» разрушил крышу стадиона «Уюаньхэ», где запланировано выступление американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету «Синдао жибао».
По ее данным, большая часть крыши стадиона была сорвана и разрушена. Ветер разметал фрагменты панелей по полю и территории спортивного комплекса.
Отмечается, что журналистам не удалось связаться с администрацией стадиона, чтобы узнать, как отразятся эти разрушения на предстоящем концерте.
Выступление Уэста должно пройти на стадионе «Уюаньхэ» 15 сентября. Билеты на его выступление продавались по цене от 680 до 2 000 юаней.
До этого Уэст последний раз выступал в Китае 16 лет назад. В 2008 году он дал концерты в Пекине и Шанхае.
Напомним, супертайфун «Яги», обрушившийся на Хайнань в пятницу, принес сильные штормы, проливные дожди, массовые отключения электроэнергии. Скорость ветра достигала 234 км/ч. Около миллиона человек на юге Китая были вынуждены покинуть свои дома.