Власти Германии должны ответить на все вопросы относительно терактов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», не скрывая выявленные в ходе расследования факты, заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также назвал позором тот факт, что ФРГ молча смирилась с тем, что ее лишили экономического благополучия, ключом к которому были поставки российского газа по приемлемым ценам.