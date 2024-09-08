Депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Джессика Татти обратилась к правительству Германии с вопросом, были ли власти заранее осведомлены о планах Украины совершить подрыв газопроводов «Северный поток».
В ответном письме статс-секретарь МИД Сузанне Бауман заявила, что правительство ФРГ не участвует в спекуляциях. Она напомнила, что расследование диверсии на газопроводах «находится в компетенции генпрокурора» и добавила, что правительство не комментирует текущие дела.
Татти назвала данный ответ «крайне скудным», передает ТАСС. По ее мнению, опровержение выглядит иначе. Если правительство ФРГ действительно ничего не знало, то можно было просто ответить «нет».
Если же немецкое правительство заранее знало о самой серьезной атаке на германскую энергетическую инфраструктуру и ничего не предприняло, то должны последовать отставки, убеждена Татти.
По ее словам, если данные журналистских расследований подтвердятся, то Германия должна немедленно прекратить свою безусловную военную поддержку Украины.
«Поддерживать государство, которое благодарит за это терроризмом, — это безумно», — подчеркнула она.
Власти Германии должны ответить на все вопросы относительно терактов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», не скрывая выявленные в ходе расследования факты, заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также назвал позором тот факт, что ФРГ молча смирилась с тем, что ее лишили экономического благополучия, ключом к которому были поставки российского газа по приемлемым ценам.