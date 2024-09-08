Главный приз Венецианского кинофестиваля получил режиссер Педро Альмодовар

Главный приз 81-го Венецианского кинофестиваля — «Золотой лев святого Марка» — получил испанский режиссер Педро Альмодовар за фильм «Комната по соседству». Результаты основного конкурса в субботу, 7 сентября, объявило международное жюри фестиваля. Трансляция церемонии награждения велась на сайте Венецианской биеннале.
«Комната по соседству» — первая полнометражная работа мастера на английском языке. Главные роли исполнили Джулианна Мур и Тильда Суинтон. Они сыграли двух подруг, одна из которых смертельно больна.
Обладателем «Серебряного льва» — награды за лучшую режиссуру — стал американский режиссер Брэйди Корбет за картину «Бруталист». В центре сюжета фильма — еврейский архитектор, который, пережив холокост, после войны вместе с женой отправляется в Америку.
Приз за лучшую женскую роль — Кубок Вольпи — получила Николь Кидман за роль в эротическом фильме «Плохая девочка». Лично получить награду актриса не смогла, так как ей пришлось срочно вернуться домой в связи с известиями о смерти матери.
Французский актер Венсан Линдон был признан лучшим за роль в фильме «Тихий сын». Премию для начинающих актеров получил Поль Киршер за работу в картине «И дети после них».
Венецианский кинофестиваль проходил с 28 августа по 7 сентября. В этом году в основную программу вошла 21 картина.
Событие открыли 28 августа премьерой фильма Тима Бертона «Битлджус Битлджус». Перед премьерным показом прошло вручение «Золотого льва святого Марка». Почетной награды была удостоена американская актриса Сигурни Уивер.