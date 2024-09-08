Эксперт рассказал, как мошенники выманивают через детей деньги родителей

Нередко мошенники обманывают детей, чтобы заполучить доступ к кошелькам их родителей, рассказал «РГ» доцент Финансового университета при Правительстве Петр Щербаченко. По его словам, известно несколько распространенных схем, которые используют аферисты.
Например, они создают фальшивые онлайн-игры либо сами становятся участниками известных онлайн-игр, после чего активно предлагают фальшивые услуги для обхода ограничений в игре за деньги. Таким образом через детей они получают доступ к данным банковской карте родителей.
Также мошенники размещают поддельные ссылки и сведения о заработке в интернете. Эта схема рассчитана на подростков, ищущих онлайн-доход. Детей заманивают обещаниями быстрых денег за проведение опросов, тестов или «финансовых игр», которые фактически действуют как пирамиды: приведи друзей и получи деньги за новых участников для получения дополнительных бонусов. Для этого мошенники регистрируются на форумах и в интернет-сообществах, завоевывают доверие детей, а затем убеждают их поделиться сведениями о банковской карте для перевода денег за дроперство.
Наконец, мошенники создают фальшивые карточки в интернет-магазинах с дисконтированными товарами — например, электроникой — и получают доступ к банковской карте.
Нужно понимать, говорит эксперт, если банковская карта ребенка связана с учетной записью родителей, финансы всей семьи находятся под большой угрозой. В связи с этим Щербаченко рекомендовал родителям научить детей быть осторожными с информацией в интернете, проверять ее из официальных источников, не переходить по подозрительным ссылкам, использовать сложные и большие пароли. Также стоит включить двухфакторную аутентификацию для онлайн-учетных записей в социальных сетях.
Он напомнил, что в 2023 году мошенники похитили у россиян 15,8 млрд рублей, а за первые шесть месяцев 2024 года — 9 млрд рублей. «Эти цифры подчеркивают серьезные масштабы мошенничества», — заключил эксперт.