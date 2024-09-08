Эксперт рассказал, как мошенники выманивают через детей деньги родителей

Также мошенники размещают поддельные ссылки и сведения о заработке в интернете. Эта схема рассчитана на подростков, ищущих онлайн-доход. Детей заманивают обещаниями быстрых денег за проведение опросов, тестов или «финансовых игр», которые фактически действуют как пирамиды: приведи друзей и получи деньги за новых участников для получения дополнительных бонусов. Для этого мошенники регистрируются на форумах и в интернет-сообществах, завоевывают доверие детей, а затем убеждают их поделиться сведениями о банковской карте для перевода денег за дроперство.