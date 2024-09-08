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Бойцы-сахалинцы проголосовали в зоне СВО за губернатора области

Источник: Российская газета

Военнослужащие-сахалинцы, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции, проголосовали на выборах губернатора Сахалинской области, сообщает региональный ЦИК.

Для этих целей избирательная комиссия Сахалинской области организовала в Донецкой Народной Республике экстерриториальный избирательный участок, обеспечив всем необходимым.

Заместитель председателя избирательной комиссии Сахалинской области Павел Сиваконов доставил в зону СВО технологическое оборудование.

«Нам очень важен голос каждого сахалинца на выборах губернатора области и, особенно, наших ребят, самоотверженно защищающих наше Отечество», — отметила председатель избирательной комиссии Виктория Черкасова и пожелала бойцам возвращения с победой.