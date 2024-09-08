Маск анонсировал первые беспилотные полеты Starship на Марс через два года

Первый непилотируемый полет космического корабля Starship на Марс планируется через два года, пилотируемый — через четыре. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
«Первые Starship отправятся на Марс через два года. Они будут непилотируемыми, чтобы проверить безопасность посадки на Марсе», — цитирует РИА Новости публикацию Маска в соцсети X.
По его словам, если посадка пройдет удачно, то уже через четыре года состоятся первые пилотируемые полеты на Марс.
Маск отметил, что после этого частота полетов начнет расти в геометрической прогрессии, а их целью станет создание самодостаточного города на другой планете примерно через 20 лет.
Напомним, компания Илона Маска SpaceX строит мощный корабль Starship для будущих дальних космических полетов. Проведено уже четыре испытательных полета.
В июне первая ступень Starship — сверхтяжелый ускоритель Super Heavy — впервые совершила успешное мягкое приводнение.