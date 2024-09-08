Массовая драка из-за девушки произошла в поселке Афипский Краснодарского края

Местные жители рассказали SHOT, что «стрелка» была назначена из-за того, что накануне на этом месте группа неизвестных избила молодого человека и девушку. Telegram-канал сообщает, что в драке участвовало до 60 человек, слышались выстрелы. Mash сообщает об около 40 участников драки, которые во время потасовки перекрыли дорогу, из-за чего образовалась пробка.