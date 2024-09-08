Против Моргенштерна завели уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента

Против рэпера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.
В отношении Моргенштерна возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах, отметил собеседник агентства.
По его словам, рэпер в течение длительного времени публиковал на материалы в Telegram-канале и на YouTube без пометок иноагента.
Минимальным наказанием по данной статье является штраф до 300 тысяч рублей, а максимальным — до двух лет лишения свободы.
Напомним, ранее Моргенштерна уже несколько раз штрафовали за неуказание статуса иноагента.
В июле сообщалось, что Моргенштерну грозит уголовное дело за неуведомление о наличии израильского гражданства. Певец получил гражданство Израиля весной 2022 года, но не сообщил об этом МВД РФ.