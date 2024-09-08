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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 8 сентября 2024

Дождь и +12 обещают в Иркутске 8 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 8 сентября 2024 обещает быть пасмурной и ветреной. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, днем в областном центре будет преобладать северо-западный ветер 5−10 м/с.

Погода в Иркутске 8 сентября 2024

— Облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный с порывами до 14 м/с, температура до +12, — поделились синоптики.

Что касается региона, то в южных и верхнеленских районах тоже прогнозируют дожди, правда кратковременные. В отдельных частях возможны грозы, а при прояснении туман.

Столбик термометра по Приангарью поднимется до +11…+16. Ветер будет преобладать холодный с порывами до 15−18 м/с.