Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 8 сентября 2024

Погода в Иркутске 8 сентября 2024 обещает быть пасмурной и ветреной. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, днем в областном центре будет преобладать северо-западный ветер 5−10 м/с.
Погода в Иркутске 8 сентября 2024
— Облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный с порывами до 14 м/с, температура до +12, — поделились синоптики.
Что касается региона, то в южных и верхнеленских районах тоже прогнозируют дожди, правда кратковременные. В отдельных частях возможны грозы, а при прояснении туман.
Столбик термометра по Приангарью поднимется до +11…+16. Ветер будет преобладать холодный с порывами до 15−18 м/с.