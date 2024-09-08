Иркутские предприниматели могут получить субсидию за помощь бойцам СВО

В Иркутске местные предприниматели могут получить субсидию за помощь участникам СВО. Речь идет о представителях бизнеса, которые передают часть товаров для нужды спецоперации. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр города Руслан Болотов.
— Субсидия позволяет возместить из городского бюджета затраты на аренду, оплату коммунальных услуг, покупку расходных материалов и инструментов, необходимых для производства товаров для СВО, приобретение основных средств, в том числе в лизинг, — поделился Руслан Болотов.
Подать документы на получение поддержки можно с 10 по 23 сентября в администрации Иркутска. Узнать больше об условиях предоставления можно на сайте.