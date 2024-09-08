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Иркутские предприниматели могут получить субсидию за помощь бойцам СВО

Прием документов на получение мер поддержки начнется с 10 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске местные предприниматели могут получить субсидию за помощь участникам СВО. Речь идет о представителях бизнеса, которые передают часть товаров для нужды спецоперации. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр города Руслан Болотов.

— Субсидия позволяет возместить из городского бюджета затраты на аренду, оплату коммунальных услуг, покупку расходных материалов и инструментов, необходимых для производства товаров для СВО, приобретение основных средств, в том числе в лизинг, — поделился Руслан Болотов.

Подать документы на получение поддержки можно с 10 по 23 сентября в администрации Иркутска. Узнать больше об условиях предоставления можно на сайте.