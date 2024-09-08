На рэпера Моргенштерна завели дело за неисполнение обязанностей иноагента

В отношении рэпера Моргенштерна возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Он дважды в течение года был привлечен к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но все же не стал маркировать публикации в соцсетях. Теперь ему грозит штраф или лишение свободы до двух лет. Моргенштерн проживает за границей.