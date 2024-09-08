Рейс «Иркутск-Ербогачен» задержали 7 сентября

В аэропорту областного центра 7 сентября был задержан рейс по направлению «Иркутск-Ербогачен». Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет должен был подняться в воздух в 12:20 7 сентября.
— Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. В аэропорту г. Иркутска был организован прием граждан, — поделились в ведомстве.
Рейс вылетел 8 сентября в 07:00.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что иркутские предприниматели могут получить субсидию за помощь товарами бойцам СВО.