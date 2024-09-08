Рейс «Иркутск-Ербогачен» задержали 7 сентября

В аэропорту областного центра 7 сентября был задержан рейс по направлению «Иркутск-Ербогачен». Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет должен был подняться в воздух в 12:20 7 сентября.