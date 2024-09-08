В омском минимущества назвали самые прибыльные АО

В региональном минимущества подвели итоги работы акционерных обществ, акционером которых является Омская область. В том числе названы компании, перечислившие самые большие дивиденды в региональный бюджет. В топ-5 вошли:
— АО «Высокие технологии» — 84,5 млн рублей;
— «Омский аэропорт» — 47,9 млн рублей;
— ОАО «Аптечная сеть “Омское лекарство” — 15,7 млн рублей;
— ОАО АО «ДРСУ№ 6» — 2,7 млн рублей;
— АО «Омскавтодор» — почти 5 млн рублей.
В целом хозяйственные общества перечислили в бюджет 166, 2 млн рублей. Всего с начала 2024 года неналоговые поступления от управления областной собственностью составили почти 264,3 млн рублей.