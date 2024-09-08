Синоптики рассказали, что погода в Приморье на следующей неделе будет переменчивой

Во Владивостоке первая осенняя неделя завершилась действительно по-летнему — жителей порадовала теплая и ясная погода. Температура достигла 31 градуса. Синоптики из «Примгидрометцентра» рассказали, как изменится обстановка на следующей неделе. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В понедельник, 9 сентября, Приморье окажется в теплом секторе циклона, который с Китая переместится на Амурскую область и Хабаровский край. Поэтому дожди обойдут регион мимо, минимальная температура +13…+20 °С, на востоке +5…+12 °С. Днем в континентальных районах столбики термометров поднимутся до +26…+32 °С, на побережье +20…+25 °С.
Во вторник, 10 сентября, Приморье все-таки окажется под воздействием фронтальных разделов хабаровского циклона. В разных частях края пройдут дожди. Ночью будет еще тепло, а днем температура станет ниже на 1−3 градуса.
К среде на территорию региона вторгнется гребень континентального антициклона и холодный воздух. Дожди прекратятся, но похолодает: температура воздуха ночью опустится до +8…+16 °С, днем до +21…+28 °С.