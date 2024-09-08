Синоптики рассказали, что погода в Приморье на следующей неделе будет переменчивой

В понедельник, 9 сентября, Приморье окажется в теплом секторе циклона, который с Китая переместится на Амурскую область и Хабаровский край. Поэтому дожди обойдут регион мимо, минимальная температура +13…+20 °С, на востоке +5…+12 °С. Днем в континентальных районах столбики термометров поднимутся до +26…+32 °С, на побережье +20…+25 °С.