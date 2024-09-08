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Явка на муниципальных выборах на утро в Иркутской области составила 3,33%

Лидером по явке на выборы стал Баяндаевский район.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области стартовал последний день муниципальных выборов. На 10 утра 8 сентября общая явка составила 3,33%. Об этом сообщила пресс-служба Избиркома региона.

— Лидерами по явке являются Баяндаевский район — 18,09%, Катангский район — 15,57%, — поделились в избирательной комиссии.

В Свирске пришло отдать голос за кандидатов — 1,84%. В Иркутске на 10 утра проголосовали 1,45% избирателей. А в Братске и Тулуне суммарно 8,75%

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре с 10 сентября начнут предоставлять субсидию для предпринимателей, который помогают СВО.