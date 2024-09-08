В Башкирии спасатели помогли 3-летнему ребенку.

В Башкирии спасатели госкомитета РБ по ЧС оказали оперативную помощь трехлетнему ребенку, у которого палец застрял в радиаторе отопления.



«По прибытии на место происшествия сотрудники быстро оценили ситуацию и приступили к освобождению. С помощью квалифицированных действий спасателям удалось безболезненно извлечь палец ребенка из радиатора. Малыш в дальнейшей медицинской помощи не нуждался», — рассказали подробности происшествия в ведомстве.