В Башкирии спасатели госкомитета РБ по ЧС оказали оперативную помощь трехлетнему ребенку, у которого палец застрял в радиаторе отопления.
«По прибытии на место происшествия сотрудники быстро оценили ситуацию и приступили к освобождению. С помощью квалифицированных действий спасателям удалось безболезненно извлечь палец ребенка из радиатора. Малыш в дальнейшей медицинской помощи не нуждался», — рассказали подробности происшествия в ведомстве.
В Башкирии спасатели помогли 3-летнему ребенку
В Башкирии спасатели помогли 3-летнему ребенку.
В Башкирии спасатели госкомитета РБ по ЧС оказали оперативную помощь трехлетнему ребенку, у которого палец застрял в радиаторе отопления.