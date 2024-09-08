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В Омске началась кампания по довыборам депутатов

Вакантные места закроются в депутатском корпусе Омского горсовета и в Совете Ивановского сельского поселения Калачинского района.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 8 сентября в Единый день голосования, в Омске пройдет кампания по довыборам в депутатский корпус.

В Омске по избирательным округам № 26 и № 40 пройдут довыборы в Омский городской совет. Кампании затронут часть территории Центрального и Ленинского округов Омска.

На два вакантных места в Горсовете претендуют восемь депутатов. Места освободились в связи с тем, что прежние депутаты по этим округам, Ирина Ковалева и Константин Кочанов сложили полномочия по собственной инициативе.

В Омской области пройдут дополнительные выборы депутатов Совета Ивановского сельского поселения Калачинского района. Там изберут пятерых.

Избирательные участки будут открыты сегодня с 8.00 часов утра до 20.00 часов вечера. Узнать, смогут ли избиратели принять участие в голосовании, а также получить информацию о зарегистрированных кандидатах, можно на сайте ЦИК России.