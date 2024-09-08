Клещи в Башкирии покусали почти три тысячи детей

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора республики, эти показатели ниже аналогичного периода прошлого года. Тогда жертвами клещей стали 9698 человек, из них 3518 детей.
В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 8963 снятых с людей клеща. Инфицированность вирусом клещевого энцефалита составила 1,0 процента (2023 — 1,7), а зараженность возбудителями инфекционного боррелиоза — 20,1 (2023 — 21,0).
Специалисты отметили, что активность клещей по месяцам неравномерна. Как показал анализ предыдущих лет, вторая волна в регионе наступает со второй декады августа.