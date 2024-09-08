Олбани
+11°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клещи в Башкирии покусали почти три тысячи детей

На сегодняшний день в Башкирии в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 7926 человек. Среди них 2893 — дети.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора республики, эти показатели ниже аналогичного периода прошлого года. Тогда жертвами клещей стали 9698 человек, из них 3518 детей.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 8963 снятых с людей клеща. Инфицированность вирусом клещевого энцефалита составила 1,0 процента (2023 — 1,7), а зараженность возбудителями инфекционного боррелиоза — 20,1 (2023 — 21,0).

Специалисты отметили, что активность клещей по месяцам неравномерна. Как показал анализ предыдущих лет, вторая волна в регионе наступает со второй декады августа.

здоровье