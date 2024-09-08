Как познакомиться пенсионерам в Челябинске

«У каждого из них есть устоявшиеся привычки, свой жизненный уклад, интересы. Допустим, если мужчина — садовод, то спутница ему нужна такая же, чтоб любила на грядках трудиться. Нужен искренний и надёжный партнёр, отношения, основанные на чём-то большем, чем просто секс. Причём эту сторону отношений в таком возрасте тоже никто не отменяет. Некоторые мужчины и женщины, которым за 60, честно признаются: “У меня высокая потребность в интимной близости, партнёры моего возраста не справляются”. Как правило, такие люди не хотят сходиться со своими ровесниками, ищут кого-то моложе, причём лет на 10−20. Бывает, человек очень внимательно относится к своему телу, всю жизнь занимается спортом, ухаживает за собой, выглядит стройным, подтянутым — и пару ищет себе под стать, а в таком возрасте это не просто. А случается, что просто отказывается принимать свой собственный возраст, останавливается в том моменте своей жизни, где был успешен или казался себе таким. Допустим, предлагаешь клиентке достойный вариант, который ей явно подойдёт, с кем будет комфортно, но она настаивает: в моей жизни всегда были только идеальные красавчики, и сейчас я хочу такого же. Ну хорошо, красавчики-то были, но тебе было тогда 20, 30, 40 лет, и ты выглядела прекрасно. Сейчас ты на 40 килограммов поправилась, а те самые красавчики из твоего прошлого или спились, или умерли, или женились, но не на тебе почему-то.