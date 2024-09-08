Как познакомиться пенсионерам в Челябинске

В редакцию chel.aif.ru обратился 73-летний Александр И. Уже много лет он безрезультатно пытается найти спутницу жизни. С тех пор, как газеты объявлений для знакомств ушли в прошлое, создать пару в «серебряном» возрасте стало практически нереально, сетует мужчина.
Разбираемся с экспертами и психологом, так ли это и что делать, чтобы обрести вторую половинку, когда тебе уже стукнуло 60.
«Нужна социальная программа»
«Одинокому человеку в возрасте не просто, — рассказывает Александр. — Простыл — и даже банки или горчичники поставить некому. Тепла хочется, ласки, а где ж их взять? Ходил на танцы для тех, кому за 60, в местный ДК — на 30 женщин где-то пять мужчин, дамы подвыпили и чуть не передрались за них. Разве ж так можно? Во двор из окна выглянешь — сидят на лавочке, соседей обсуждают, как будто дел других нет. В два часа дня сидят, в три, в пять, в восемь половина разойдётся, остальные продолжают сидеть. Да ещё и втроём на эту лавочку иногда еле помещаются. Раньше хоть газеты были специальные, подашь объявление — и ждёшь ответа. А сейчас куда? В интернете и не разберёшься сразу. Пробовал в одну газету писать, а она общероссийская оказалась. Мне давай из Москвы да Архангельска звонить — а как мне ехать-то туда? В Челябинске же как будто одиноких женщин и не осталось?».
Сам Александр считает себя видным мужчиной — выглядит моложе своих лет, о здоровье заботится, народной медициной интересуется. Спутницу себе ищет такую же — активную, но при этом заботливую и ласковую. Ну, и на лавочку чтобы легко помещалась. Животных должна любить — у пенсионера две кошки, в которых он души не чает. Семью наш герой надеется создать крепкую — чтоб уж точно до конца жизни, возлюбленную перевезёт жить к себе.
«А то знаете, как бывает, — у знакомого соседка по осени умерла дома на диване, никто и не узнал, нашли её только через семь месяцев, уже весной. Страшно это на самом деле, не хочу так же. Вот только как изменить ситуацию, не знаю. В 80-е годы я был в Италии, так вот там интересно придумали: в супермаркете есть корзины для покупок двух цветов — красные и чёрные. Если человек свободен и не прочь познакомиться, он берёт красную. И всё сразу понятно, можно к понравившейся женщине подойти, заговорить. Почему у нас так нельзя сделать? Эх, нет у нас в стране социальных программ для борьбы с одиночеством», — вздыхает Александр.
Потому что на десять девчонок…
В 73 года об одинокой смерти думать ещё рано, это возраст действий и событий, считает координатор клубной работы Центра активного долголетия Марина Вартанова. Центр в Ленинском районе Челябинска открылся чуть больше полугода назад, но уже успел стать популярным у горожан «серебряного» возраста. В первой половине дня здание на улице Харлова, 3 работает как отделение дневного пребывания, а после обеда превращается в клуб для организации досуга пожилых — с разнообразными кружками по интересам, секциями и любительскими объединениями.
При выборе направлений ориентировались в первую очередь на желания самих посетителей. Оказалось, что очень вытребованы обучение работе с компьютерами, смартфонами и другими гаджетами, физические упражнения и танцы. Последние можно выбрать на любой вкус: от бальных до зумбы. Популярны оздоровительная гимнастика и йога. Можно записаться в кружок садоводов или клуб «Лидер», объединяющий активистов, не желающих на пенсии сидеть сложа руки. Есть исторический клуб и женский, где регулярно проводят интересные встречи и мастер-классы, буквально накануне к участницам приходил профессиональный стилист.
«Основная масса наших посетителей, конечно, женщины. Они по жизни более активные, ну, и в таком элегантном возрасте тоже. И, конечно же, у нас можно познакомиться. К примеру, посещая наши кружки или танцевальные клубы. Клуб бального танца или историко-бытового танца — это те формы хореографии, которые предполагают как раз парные занятия. Поэтому, если ваш герой к нам придёт, то наверняка найдёт себе пару. Но я всегда говорю: ребят, запишитесь в отделение дневного пребывания. В заезде обычно бывают два-три мужчины на 30−40 женщин. И, конечно, их окружают тут любовью и заботой. То есть ему надо начать с того, чтобы просто прийти и познакомиться с нашим центром, а потом уже делать какой-то выбор. Кстати, дамы у нас очень интеллигентные, есть даже кандидаты наук», — говорит Марина Вартанова.
Обратиться в центр может житель любого района, сюда приезжают и с другого конца города. А Александру предложили проявить активность и поучаствовать в создании собственного объединения:
«Пусть он приходит и формирует свой мужской клуб. Мы ему поможем. Привлечёт знакомых, людей из своего окружения — и вместе придумаем, как всё организовать».
Жили рядом, не зная друг о друге
Отделения дневного пребывания на базе комплексных центров соцобслуживания есть в каждом районе города. Принцип их работы похож: посетители приходят сюда отдыхать, с ними занимаются культорганизаторы, психологи, медсёстры, врачи. Обязательна гимнастика, предусмотрено двухразовое питание, оно, правда, платное, но цены демократичны. И, конечно же, в каждом центре заботятся о культдосуге — проводят концерты, танцы, клубную работу.
«Конечно, у нас бывало, что наши посетители создавали пары, — рассказывает заведующая отделением в Советском районе Вера Фирстова. — Был случай, когда мужчина и женщина жили в одном подъезде на разных этажах и даже не знали, что оба вдовцы. А здесь они познакомились, начали жить вместе. Несколько раз ездили вместе и в Грецию отдыхать, и на какие-то острова, и в Турцию. Потом делились впечатлениями, это было так здорово. Сейчас, к сожалению, один из них уже умер. Но у нас и сегодня есть мужчины, желающие встретить свою вторую половинку. Один из них, кстати, ходит из одного центра в другой, жалуется, что никак единственную найти не может. Ну, откровенно говоря, ему нужна хотя бы лет на 40 моложе него. Мы, конечно, смеёмся, но что поделать, у каждого свои потребности».
Кстати, многие отмечают, что одно из лучших мест для знакомств — танцевальные вечера. Причём проводят их не только в районных дворцах культуры, но и в крупных городских парках. Правда, там такие мероприятия чаще всего сезонные. К примеру, в горсаду имени Пушкина такие танцы проходили каждый четверг.
Ждут искры
«Мне было 45 лет, когда умер мой муж. Прошло несколько лет, и я начала понемногу задумываться о новых отношениях, — рассказывает челябинка Тамара Ф. — Один раз мы с племянницей даже сходили на тот самый вечер для тех, кому за… Пришли в местный ДК, всё так, как и рассказывают: толпа женщин и два одиноких мужичка в сторонке. Ну, мы потанцевали, заскучали и пошли на выход. И эти оба кавалера за нами увязались. Кричат: “Девушки, а можно с вами познакомиться?” Сели с нами в троллейбус, мы поболтали, но никто из них не заинтересовал.
Найти достойного партнёра, когда ты старше 50, — действительно нелегко. Меня даже пытались знакомить с иностранцами. Родственница живёт в Париже, и она постоянно предлагала какие-то варианты. С некоторыми мужчинами я переписывалась, а с одним встретилась во время поездки во Францию. И он мне категорически не понравился — маленький, лысый, вёрткий, на Луи де Фюнеса похож. Встретились мы в парижском кафе, и он заказал мне только кофе. Даже без десерта. Мы, русские женщины, к такому не привыкли. У нас считается, что, если мужчина ухаживает, то ухаживает по-настоящему. В общем, родственницу я попросила больше кандидатов мне не предлагать. У меня в жизни мужчин было немного, но все — два метра красоты. А с этим, простите, как в постель ложиться?
Спустя пять лет был ещё итальянец, статный, привлекательный, и, как мне тогда показалось, сильно пожилой, хотя я сама была уже далеко не девочка. Он сам подошёл ко мне на улице, заговорил на ломаном русском. Оказалось, в 90-е вёл бизнес с Россией, его бывшая жена была отсюда. Показывал мне фото, где он рядом с Ельциным. Этот денег не жалел, у него была просторная квартира на Монмартре, дорогое спортивное авто, Alfa Romeo. Когда я уезжала, он предложил общаться, я дала ему визитку — и он прислал письмо. Но я не ответила. Просто искры не возникло, наверное".
Оглядеться по сторонам
Люди в возрасте при выборе пары зачастую избирательнее и принципиальнее молодых, однако такой подход к отношениям часто — следствие непроработанных душевных травм, говорит психолог и руководитель брачного агентства в Челябинске Алёна Штейнер.
«У каждого из них есть устоявшиеся привычки, свой жизненный уклад, интересы. Допустим, если мужчина — садовод, то спутница ему нужна такая же, чтоб любила на грядках трудиться. Нужен искренний и надёжный партнёр, отношения, основанные на чём-то большем, чем просто секс. Причём эту сторону отношений в таком возрасте тоже никто не отменяет. Некоторые мужчины и женщины, которым за 60, честно признаются: “У меня высокая потребность в интимной близости, партнёры моего возраста не справляются”. Как правило, такие люди не хотят сходиться со своими ровесниками, ищут кого-то моложе, причём лет на 10−20. Бывает, человек очень внимательно относится к своему телу, всю жизнь занимается спортом, ухаживает за собой, выглядит стройным, подтянутым — и пару ищет себе под стать, а в таком возрасте это не просто. А случается, что просто отказывается принимать свой собственный возраст, останавливается в том моменте своей жизни, где был успешен или казался себе таким. Допустим, предлагаешь клиентке достойный вариант, который ей явно подойдёт, с кем будет комфортно, но она настаивает: в моей жизни всегда были только идеальные красавчики, и сейчас я хочу такого же. Ну хорошо, красавчики-то были, но тебе было тогда 20, 30, 40 лет, и ты выглядела прекрасно. Сейчас ты на 40 килограммов поправилась, а те самые красавчики из твоего прошлого или спились, или умерли, или женились, но не на тебе почему-то.
Или мужчина приходит в 55 лет и начинает рассказывать, как было у него во времена армии. Эти истории, лучшие моменты он носит с собой всю свою жизнь, он на них остановился — и как половых партнёров считывает только людей того возраста.
Женщинам иногда предлагаем в этом случае рассмотреть партнёров из-за границы. Так уж сложилось, что в большинстве своём в Европе мужчины пенсионного возраста более ухоженные и интеллигентные, чем в России, при этом русские женщины в этом плане превосходят европейских. Второй выход — более молодой партнёр. И третий — самый правильный — пересмотреть свой подход к отношениям, проработать свои давние травмы. Часто к нам обращаются люди, которые говорят, что ищут семейного счастья, но на самом-то деле от него бегут. А все эти якобы активные попытки найти пару — для галочки — чтобы доказать себе, мол, я сделал всё, что смог, но нормальных людей вокруг нет. Кстати, в поисках «искры» легко нарваться на альфонса или манипулятора, который способен создать тот самый лавбомбинг, но никогда не даст настоящих взрослых отношений", — говорит Алёна Штейнер.
Тем, кто действительно ищет пару, психолог советует посещать как можно больше разных мероприятий, где собираются люди разного пола, — библиотеки, театры, выставки, концерты. Не стоит забывать и о местах, где можно найти партнёра по интересам — будь то кружок рукоделия или сообщество «моржей». Найти любовь можно и через родственников и друзей, совместные посиделки и семейные праздники. Не нужно стыдиться признаваться близким, что ты в поиске.
«Мы слишком многого боимся, слишком многого стесняемся, — говорит Алёна Штейнер. — Очень люди стали закрытыми. Мы забываем, что отношения — это вообще единственное в нашей жизни, что важно. Какие бы они ни были: рабочие, деловые или личные, семейные. Иногда для счастья достаточно просто перестать активно искать, приглядеться к своему близкому окружению и проявить инициативу».