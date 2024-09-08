В Омске открылась завершающая часть экспозиции Аллеи олимпийцев

В субботу, 7 августа, в Омске открылась завершающая часть скульптурной экспозиции «Аллея олимпийцев». Аллею дополнили 6 бронзовых бюстов омских спортсменов, покоривших олимпийский пьедестал.
Среди них — скульптуры ЮрияТитова, легенды спортивной гимнастики, триумфатора Олимпиады 1956 года; Никиты Прохорова, легкоатлета, паралимпийского чемпиона 2012 года; Елизаветы Трущенко, дзюдоистки, победительницы Сурдлимпийский игр 2013 года; Артура Юсупова, фехтовальщика, обладателя золота Олимпиады 2021 года, Александра Музыченко, олимпийского чемпиона по парусному спорту 1980 года.
Кроме того, аллею дополнил бюст олимпийского чемпиона, президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, окончившего Омский государственный институт физической культуры.
В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Виталий Хоценко, мэр города Сергей Шелест, автор проекта меценат Сергей Козубенко, автор скульптурных композиций скульптор Сергей Полегаев и спортсмены, чьи имена прославили омский спорт.
«Омск — Город трудовой доблести, но это еще и город спортивной славы. Второй год подряд мы добавляем новые бюсты наших олимпийских, паралимпийских, сурдолимпийских чемпионов на эту Аллею, и это стало уже хорошей традицией. Хотел бы поблагодарить за эту инициативу мэра Омска Сергея Шелеста, нашего друга и мецената, омича Сергея Козубенко, скульптора Сергея Полегаева, наших уважаемых олимпийских чемпионов разных лет, приезжающих поддержать омский спорт. В этом единении — наша сила. Так давай вместе развивать наш город Омск, Омскую область и всю Россию», — отметил губернатор Виталий Хоценко.
Напомним, реализация уникального проекта, начатого по инициативе мецената, уроженца Омска Сергея Козубенко и поддержанного властями города и области, началась в прошлом году. Изначально на Аллее, расположенной на набережной Оми, между Комсомольским и Юбилейными мостами, разместилось 22 бронзовых бюста омских спортсменов-олимпийцев.
Второй частью проекта стала авторская экспозиция художника Никаса Сафронова из 62 графических портретов омичей-чемпионов мира. Выставка разместилась в городском музее «Искусство Омска». Третьей — аллея из 62-х краснолистных кленов, высаженная на набережной Иртыша возле Омской крепости и ставшая символичным продолжением монументального комплекса «Аллея олимпийцев».
Как отметил мэр Сергей Шелест, за год, прошедший с начала реализации проекта, Аллея олимпийцев уже успела стать визитной карточкой нашего города.
«В первую очередь эта аллея — дань уважения нашим великим спортсменам. Многие из них сегодня здесь присутствуют. Большое спасибо, что нашли время, приехали, — поприветствовал присутствующих глава города. — Но самая главная задача этого комплекса, чтобы подрастающее поколение, наши дети, внуки, видели такие прекрасные примеры в жизни и стремились стать такими же великими спортсменами».
О том, насколько популярен в Омске спорт и как гордятся здесь победами именитых земляков, можно судить по тому, какое огромное количество людей пришло на открытие.
«Дорогие земляки! Сегодня мы с вами находимся на мероприятии, в котором мы вместе с вами творим историю, — поприветствовал присутствующих меценат Сергей Козубенко. — Я очень благодарен мэру Сергею Николаевичу Шелесту, губернатору Виталию Павловичу Хоценко и всем вам за поддержку и понимание. Многие люди, узнав о реализации проекта, приходили и помогали нам совершенно бескорыстно. Желаю нашей молодежи, которая сейчас занимается в детских спортивных школах, самых спортивных высоких результатов и новых олимпийских побед! Чтобы проект “Аллея олимпийцев” получил продолжение».
«Сегодня у всех нас большой праздник. Еще год назад мне сказали, что в этом проекте никто не будет забыт. Так и получилось! Каждый бюст — это история жизни человека, история его спортивного пути и побед. Многими из этих спортсменов я вдохновлялся, еще будучи маленьким. И теперь эту аллею будут видеть наши дети, знать свою историю и воодушевляться этими примерами для новых побед!», — отметил двукратный чемпион Паралимпиады по фехтованию Александр Кузюков.
Спортивный праздник продолжился в Концертном зале филармонии. Омский симфонический оркестр представил уникальную программу «СимфоСПОРТ» — симбиоз музыки и спорта. Со сцены с видеообращением к омичам выступил народный художник России Никас Сафронов.
«Хочу всех нас поздравить с торжественным открытием заключительной экспозиции скульптурного комплекса “Аллея олимпийцев”. Проделана огромная плодотворная работа по созданию портретов и скульптур выдающихся омских спортсменов. Я рад и горд, что принимал в этом непосредственное участие. За это время я встречался с величайшими спортсменами нашей планеты. Это нужное и важное событие для культурной жизни города Омска», — отметил художник.