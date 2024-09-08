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В Омске открылась завершающая часть экспозиции Аллеи олимпийцев

В церемонии участвовали губернатор Виталий Хоценко, мэр города Сергей Шелест, автор проекта меценат Сергей Козубенко и спортсмены, в честь которых был создан этот уникальный проект.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 7 августа, в Омске открылась завершающая часть скульптурной экспозиции «Аллея олимпийцев». Аллею дополнили 6 бронзовых бюстов омских спортсменов, покоривших олимпийский пьедестал.

Среди них — скульптуры ЮрияТитова, легенды спортивной гимнастики, триумфатора Олимпиады 1956 года; Никиты Прохорова, легкоатлета, паралимпийского чемпиона 2012 года; Елизаветы Трущенко, дзюдоистки, победительницы Сурдлимпийский игр 2013 года; Артура Юсупова, фехтовальщика, обладателя золота Олимпиады 2021 года, Александра Музыченко, олимпийского чемпиона по парусному спорту 1980 года.

Фото: Владимир Казионов

Кроме того, аллею дополнил бюст олимпийского чемпиона, президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, окончившего Омский государственный институт физической культуры.

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Виталий Хоценко, мэр города Сергей Шелест, автор проекта меценат Сергей Козубенко, автор скульптурных композиций скульптор Сергей Полегаев и спортсмены, чьи имена прославили омский спорт.

Фото: Владимир Казионов

«Омск — Город трудовой доблести, но это еще и город спортивной славы. Второй год подряд мы добавляем новые бюсты наших олимпийских, паралимпийских, сурдолимпийских чемпионов на эту Аллею, и это стало уже хорошей традицией. Хотел бы поблагодарить за эту инициативу мэра Омска Сергея Шелеста, нашего друга и мецената, омича Сергея Козубенко, скульптора Сергея Полегаева, наших уважаемых олимпийских чемпионов разных лет, приезжающих поддержать омский спорт. В этом единении — наша сила. Так давай вместе развивать наш город Омск, Омскую область и всю Россию», — отметил губернатор Виталий Хоценко.

Напомним, реализация уникального проекта, начатого по инициативе мецената, уроженца Омска Сергея Козубенко и поддержанного властями города и области, началась в прошлом году. Изначально на Аллее, расположенной на набережной Оми, между Комсомольским и Юбилейными мостами, разместилось 22 бронзовых бюста омских спортсменов-олимпийцев.

Второй частью проекта стала авторская экспозиция художника Никаса Сафронова из 62 графических портретов омичей-чемпионов мира. Выставка разместилась в городском музее «Искусство Омска». Третьей — аллея из 62-х краснолистных кленов, высаженная на набережной Иртыша возле Омской крепости и ставшая символичным продолжением монументального комплекса «Аллея олимпийцев».

Как отметил мэр Сергей Шелест, за год, прошедший с начала реализации проекта, Аллея олимпийцев уже успела стать визитной карточкой нашего города.

«В первую очередь эта аллея — дань уважения нашим великим спортсменам. Многие из них сегодня здесь присутствуют. Большое спасибо, что нашли время, приехали, — поприветствовал присутствующих глава города. — Но самая главная задача этого комплекса, чтобы подрастающее поколение, наши дети, внуки, видели такие прекрасные примеры в жизни и стремились стать такими же великими спортсменами».

О том, насколько популярен в Омске спорт и как гордятся здесь победами именитых земляков, можно судить по тому, какое огромное количество людей пришло на открытие.

«Дорогие земляки! Сегодня мы с вами находимся на мероприятии, в котором мы вместе с вами творим историю, — поприветствовал присутствующих меценат Сергей Козубенко. — Я очень благодарен мэру Сергею Николаевичу Шелесту, губернатору Виталию Павловичу Хоценко и всем вам за поддержку и понимание. Многие люди, узнав о реализации проекта, приходили и помогали нам совершенно бескорыстно. Желаю нашей молодежи, которая сейчас занимается в детских спортивных школах, самых спортивных высоких результатов и новых олимпийских побед! Чтобы проект “Аллея олимпийцев” получил продолжение».

«Сегодня у всех нас большой праздник. Еще год назад мне сказали, что в этом проекте никто не будет забыт. Так и получилось! Каждый бюст — это история жизни человека, история его спортивного пути и побед. Многими из этих спортсменов я вдохновлялся, еще будучи маленьким. И теперь эту аллею будут видеть наши дети, знать свою историю и воодушевляться этими примерами для новых побед!», — отметил двукратный чемпион Паралимпиады по фехтованию Александр Кузюков.

Александр Кузюков. Фото: Владимир Казионов

Спортивный праздник продолжился в Концертном зале филармонии. Омский симфонический оркестр представил уникальную программу «СимфоСПОРТ» — симбиоз музыки и спорта. Со сцены с видеообращением к омичам выступил народный художник России Никас Сафронов.

«Хочу всех нас поздравить с торжественным открытием заключительной экспозиции скульптурного комплекса “Аллея олимпийцев”. Проделана огромная плодотворная работа по созданию портретов и скульптур выдающихся омских спортсменов. Я рад и горд, что принимал в этом непосредственное участие. За это время я встречался с величайшими спортсменами нашей планеты. Это нужное и важное событие для культурной жизни города Омска», — отметил художник.