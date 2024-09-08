У челябинца изъяли 23 тысячи пачек немаркированных сигарет

Немаркированную продукцию на общую сумму 3,2 млн рублей 31-летний житель Челябинска хранил на территории своего садового участка. Преступление раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.
В полиции рассказали, что о поставках товара мужчина договаривался по телефону или интернету. Возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 171 УК РФ. Полицейские изъяли у челябинца более 23 тысяч пачек сигарет. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Тракторозаводский районный суд.