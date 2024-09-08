«Такое важное событие — праздник»: Алюминиевые король и королева проголосовали на выборах в Иркутской области

Выборы для многих серьезное событие, но кто-то считает их настоящим праздником. Ведь решается судьба любимого района. В Иркутском районе 8 сентября проходит последний день муниципальных выборов. В городе металлургов Шелехове на них пришли настоящие король и королева.
— Это костюмы Алюминиевого короля и королевы. Они были изготовлены специально для карнавала, который ежегодно проходит в Шелехове, он приурочен к Дню города и Дню металлурга. Выборы — это очень важное мероприятие. Мы решили, что на такое важное событие — это все-таки праздник для района, — поделилась Виктория Асанова.
Королем и королевой стали работники Иркутского алюминиевого завода Евгений Колупаев и Виктория Асанова. По мнению девушки от выборов мэра района, зависит его судьба, что делает событие настоящим праздником. Получается и костюмы уместны.
— Выборы — это возможность проявить свою гражданскую позицию. Ведь от нашего выбора зависит жизнь в нашем районе. Поэтому как это может быть неважно, когда ты решаешь, как будет жить твой город, район, как он будет развиваться и какое у него будущее, — считает Виктория Асанова.
На 10:00 явка избирателей по Иркутской области составила 3,33%. Наилучший результат показали в Баяндаевском и Катангском районах. Меньше всего явка составила в Иркутске, Свирске, Братске и Тулуне.