«Такое важное событие — праздник»: Алюминиевые король и королева проголосовали на выборах в Иркутской области

— Выборы — это возможность проявить свою гражданскую позицию. Ведь от нашего выбора зависит жизнь в нашем районе. Поэтому как это может быть неважно, когда ты решаешь, как будет жить твой город, район, как он будет развиваться и какое у него будущее, — считает Виктория Асанова.