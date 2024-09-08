Синоптики Башкирии рассказали о погоде в начале новой рабочей недели. С 8 по 10 сентября в республике ожидается ясная погода с температурными качелями от 5 до 24 градусов.
Так, 8 сентября осадков не ожидается. Ветер северо-западный, западный умеренный. Столбик термометра поднимется до значений +19,+24°.
9 сентября также обойдется без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +19,+24°.
10 сентября погода ожидается такой же ясной и без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +19,+24°.