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Синоптики Башкирии рассказали о погоде в начале новой рабочей недели

С 8 по 10 сентября в республике ожидается ясная погода с температурными качелями от 5 до 24 градусов.

Сейчас в Олбани: +11° 5 м/с 82% 753 мм рт. ст. +14°

Синоптики Башкирии рассказали о погоде в начале новой рабочей недели. С 8 по 10 сентября в республике ожидается ясная погода с температурными качелями от 5 до 24 градусов.

Так, 8 сентября осадков не ожидается. Ветер северо-западный, западный умеренный. Столбик термометра поднимется до значений +19,+24°.

9 сентября также обойдется без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +19,+24°.

10 сентября погода ожидается такой же ясной и без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +19,+24°.