Представители СК проверят в Ростове ситуацию с расселением аварийного дома

Проверить ситуацию с длительным нерасселением людей из аварийного жилья в Ростове-на-Дону поручил председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в информационном центре федерального СК.
Речь идет о доме на улице Ульяновской. Ранее в СМИ и соцсетях рассказали, что в здании 1875 года постройки сгнили перекрытия и протекает кровля. Объект признали подлежащим сносу в 2020 году, но к этому моменту процесс расселения все еще ведется.
Людей якобы пытаются через суд переселить в «неблагоустроенные квартиры маневренного фонда», а также им до этого времени «не выплатили положенные компенсации». Насколько жалобы соответствуют действительности теперь прояснят следователи.
— Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах, — прокомментировали в информационном центре СК России.
Исполнение поручения и ход проверки уже взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.