Представители СК проверят в Ростове ситуацию с расселением аварийного дома

Речь идет о доме на улице Ульяновской. Ранее в СМИ и соцсетях рассказали, что в здании 1875 года постройки сгнили перекрытия и протекает кровля. Объект признали подлежащим сносу в 2020 году, но к этому моменту процесс расселения все еще ведется.