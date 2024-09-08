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Представители СК проверят в Ростове ситуацию с расселением аварийного дома

Жалобы жильцов аварийного дома на Ульяновской в Ростове проверят представители СК.

Источник: Комсомольская правда

Проверить ситуацию с длительным нерасселением людей из аварийного жилья в Ростове-на-Дону поручил председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в информационном центре федерального СК.

Речь идет о доме на улице Ульяновской. Ранее в СМИ и соцсетях рассказали, что в здании 1875 года постройки сгнили перекрытия и протекает кровля. Объект признали подлежащим сносу в 2020 году, но к этому моменту процесс расселения все еще ведется.

Людей якобы пытаются через суд переселить в «неблагоустроенные квартиры маневренного фонда», а также им до этого времени «не выплатили положенные компенсации». Насколько жалобы соответствуют действительности теперь прояснят следователи.

— Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах, — прокомментировали в информационном центре СК России.

Исполнение поручения и ход проверки уже взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.