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Хабаровчане получат обновлённые дворы благодаря договорённостям Демешина

Жители двора по улице Ким Ю Чена, 45А в Хабаровске скоро получат обновленную территорию с детской и спортивной площадками. Реконструкции двора способствовал контакт врио губернатора Дмитрия Демешина с федеральными властями, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Источник: РИА "Новости"

Работы ведутся в рамках программы «Благоустройство дальневосточных дворов», для которой Демешин получил дополнительные 700 млн рублей. Однако и до фактического прихода денег из федерального бюджета врио губернатора принял решение задействовать собственные резервы края. Это позволило максимально ускорить начало работ по всему региону, чтобы жители получили новые дворы и общественные пространства уже в этом году.

«При предыдущем осмотре были выявлены недостатки, но сейчас они устранены, и завершение работ планируется до 15 сентября. Для местных жителей это станет маленьким праздником», — рассказал советник губернатора по ЖКХ Сергей Федоров.

На благоустройство двора выделено 7,5 млн рублей: асфальтируются тротуары, увеличиваются проезды, устанавливаются бордюры, адаптированные для людей с инвалидностью. Спортивная площадка будет огорожена, а детская оснащена резиновым покрытием для безопасности. Готовность территории составляет 90%.

До конца года в Хабаровске планируется благоустроить 32 двора вместо запланированных 7, а в регионе — 108 дворов вместо 19. Всего на эти работы выделено свыше 800 млн рублей.

ЖКХ