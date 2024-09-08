Хабаровчане получат обновлённые дворы благодаря договорённостям Демешина

Работы ведутся в рамках программы «Благоустройство дальневосточных дворов», для которой Демешин получил дополнительные 700 млн рублей. Однако и до фактического прихода денег из федерального бюджета врио губернатора принял решение задействовать собственные резервы края. Это позволило максимально ускорить начало работ по всему региону, чтобы жители получили новые дворы и общественные пространства уже в этом году.