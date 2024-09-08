Хабаровчане получат обновлённые дворы благодаря договорённостям Демешина

Работы ведутся в рамках программы «Благоустройство дальневосточных дворов», для которой Демешин получил дополнительные 700 млн рублей. Однако и до фактического прихода денег из федерального бюджета врио губернатора принял решение задействовать собственные резервы края. Это позволило максимально ускорить начало работ по всему региону, чтобы жители получили новые дворы и общественные пространства уже в этом году.
«При предыдущем осмотре были выявлены недостатки, но сейчас они устранены, и завершение работ планируется до 15 сентября. Для местных жителей это станет маленьким праздником», — рассказал советник губернатора по ЖКХ Сергей Федоров.
На благоустройство двора выделено 7,5 млн рублей: асфальтируются тротуары, увеличиваются проезды, устанавливаются бордюры, адаптированные для людей с инвалидностью. Спортивная площадка будет огорожена, а детская оснащена резиновым покрытием для безопасности. Готовность территории составляет 90%.
До конца года в Хабаровске планируется благоустроить 32 двора вместо запланированных 7, а в регионе — 108 дворов вместо 19. Всего на эти работы выделено свыше 800 млн рублей.