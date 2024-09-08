С бойцом СВО простились в Балаганском районе

— 19 августа 2024 года, выполняя боевую задачу на территории Украины, Пётр, верный своей присяге и братьям по оружию, проявил неимоверное мужество и отвагу, но, увы, пал в бою. Его жизнь оборвалась в момент, когда он исполнял свой воинский долг. Пётр был достойным и смелым бойцом, — поделились в администрации.