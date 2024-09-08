150 тысяч человек посетили День города в Челябинске

В Челябинске День города посетили 150 тысяч человек. Такими данными поделились в полиции. Самыми массовыми площадками ожидаемо оказались концерты Димы Биланы и HammAli & Navai. Они проходили возле Торгового центра и на парковке арены «Трактор» соответственно.
Для обеспечения безопасности на улицы города вышли около 2000 сотрудников полиции.
— Нарушений общественного правопорядка во время празднования дня города Челябинска не допущено, — добавили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Но без казусов не обошлось. Несмотря на отмененный салют, после концерта Димы Билана жители увидели фейерверк в центре города. Оказалось, что кто-то отмечал свадьбу. Полиции пришлось разбираться в случившемся.