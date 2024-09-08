150 тысяч человек посетили День города в Челябинске

В Челябинске День города посетили 150 тысяч человек. Такими данными поделились в полиции. Самыми массовыми площадками ожидаемо оказались концерты Димы Биланы и HammAli & Navai. Они проходили возле Торгового центра и на парковке арены «Трактор» соответственно.