Олбани
+11°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

150 тысяч человек посетили День города в Челябинске

Самыми посещаемыми площадками на Дне города стали концерты Димы Билана и HammAli & Navai.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске День города посетили 150 тысяч человек. Такими данными поделились в полиции. Самыми массовыми площадками ожидаемо оказались концерты Димы Биланы и HammAli & Navai. Они проходили возле Торгового центра и на парковке арены «Трактор» соответственно.

Для обеспечения безопасности на улицы города вышли около 2000 сотрудников полиции.

— Нарушений общественного правопорядка во время празднования дня города Челябинска не допущено, — добавили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Но без казусов не обошлось. Несмотря на отмененный салют, после концерта Димы Билана жители увидели фейерверк в центре города. Оказалось, что кто-то отмечал свадьбу. Полиции пришлось разбираться в случившемся.

туризм и отдых