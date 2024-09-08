Около 100 тыс. москвичей проголосовали электронно ночью

«Порядка 100 тыс. москвичей проголосовало за ночь. У нас нет в этом году жалоб, каких-то сигналов [о ходе] электронного голосования. Атаки на систему, которые периодически происходят, отбиваются. Ночь прошла в столице без происшествий на избирательных участках. Система работает штатно», — сказал Ковалев.

Так, к 08:00 мск на выборах депутатов Мосгодумы избирателям было выдано более 2,6 млн электронных бюллетеней. «Несмотря на то, что москвичей много голосует онлайн, система работает безукоризненно. Центр видеонаблюдения работал всю ночь, ребята менялись там каждые два часа. Сегодня ждем большее количество людей на участках», — отметил глава штаба.

Ковалев уточнил, отвечая на вопрос ТАСС, что за ночь система электронного голосования отразила порядка 20 кибератак. Ранее сообщалось, что за первые два дня голосования было заблокировано 200 компьютерных атак, наблюдались подозрения на вредоносную активность с более 2,7 тыс. IP-адресов.