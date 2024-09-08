Захарова рассказала, почему выбрала для ВЭФ брошь в виде лотоса

Дипломат подчеркнула, что ее брошь — продукт ручной работы. «Я не беру никакие подарки в силу госслужбы, мы должны все это сдавать, у нас есть свой регламент. Но какие-то вещи, которые делаются своими руками, которые не имеют материальной ценности, но при этом имеют ценность сердечную, я позволяю себе оставить. А тем более, честно говоря, я взяла ее из дома машинально и только потом поняла, почему. Потому что она повторяет по форме цветок, который является символом форума во Владивостоке. Я его все время наблюдаю», — добавила Захарова.