Маршруты автобусов изменили в Ростове в день чествования иконы Божией Матери

С 7 часов утра 8 сентября маршруты общественного транспорта Ростова-на-Дону изменили на время чествования Донской иконы Божией Матери. Об этом сообщили городские власти.
По обновленной схеме до 14 часов воскресенья будут курсировать автобусные направления № 1, 1а, 2, 8, 12, 17а, 22, 27, 31, 33, 35, 39, 42, 45, 47, 51, 58, 60, 60а, 61, 65, 75, 77, 78, 83, 90, 92.
Также ситуация коснулась работы троллейбусов № 6 и 17 и трамваев № 1 и 4. Троллейбусный маршрут № 14 приостановили, а вагоны распределили на другие маршруты.
Более подробную информацию и схемы движения интересующих маршрутов можно найти на сайте городской администрации.
Добавим, с субботы в Ростове должны были на несколько месяцев ограничить проезд машин по участку Богатяновского Спуска.