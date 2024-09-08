Сегодня утром из-за тумана в Омском аэропорту массово задержался вылет самолетов

Сегодня утром, 8 сентября, из-за густого тумана в Омском аэропорту массово задержался отлет самолетов. Задержаны около десятка рейсов.
Так например, задержался вылет в Сочи, Самару, Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу, Казань, Тобольк, Новосибирск, Красноярск и региональный рейс в Усть-Ишим.
Задержка составила от минуты до немногим более трех часов. Всего на минуту задержались рейсы в Самару и первый утренний рейс авиакомпании «Победа» в Москву.
На срок немногим более трех часов: рейсы в Махачкалу (авиакомпания «Северный ветер») и Сочи (авиакомпания «Аэрофлот»).
Начиная с 13:30 вылеты самолетов из омского аэропорта анонсированы по расписанию.