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Сегодня утром из-за тумана в Омском аэропорту массово задержался вылет самолетов

Задержано около десятка рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 8 сентября, из-за густого тумана в Омском аэропорту массово задержался отлет самолетов. Задержаны около десятка рейсов.

Так например, задержался вылет в Сочи, Самару, Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу, Казань, Тобольк, Новосибирск, Красноярск и региональный рейс в Усть-Ишим.

Задержка составила от минуты до немногим более трех часов. Всего на минуту задержались рейсы в Самару и первый утренний рейс авиакомпании «Победа» в Москву.

На срок немногим более трех часов: рейсы в Махачкалу (авиакомпания «Северный ветер») и Сочи (авиакомпания «Аэрофлот»).

Начиная с 13:30 вылеты самолетов из омского аэропорта анонсированы по расписанию.