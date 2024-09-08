Губернатор Иркутской области со всей семьей пришел на выборы

Губернатор Иркутской области вместе со всей семьей пришел на выборы. Об этом он сообщил в своем тг-канале. На избирательный участок Игорь Кобзев пришел вместе с супругой и двумя детьми, чтобы отдать голос за кандидата в гордуму.
— В ряде муниципалитетов — глав районов, городов и депутатов местных дум. Отметил для себя, что с самого утра участок не пустует. На лицах людей улыбки, приходят в хорошем настроении. Людям важно сделать выбор, высказать свою гражданскую позицию, — поделился глава региона.
Губернатор также отметил, что все кто беспокоится о судьбе и развитии области пришли на избирательные участки в дни голосования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе отдать голос за кандидатов пришли алюминиевые король и королева.