Губернатор Иркутской области со всей семьей пришел на выборы

Губернатор Иркутской области вместе со всей семьей пришел на выборы. Об этом он сообщил в своем тг-канале. На избирательный участок Игорь Кобзев пришел вместе с супругой и двумя детьми, чтобы отдать голос за кандидата в гордуму.