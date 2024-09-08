Заболело сердце и началась гангрена: В Ростове врачи спасли шахтера от ампутации ноги

Василий Дмитриевич из Шахт — настоящий труженик. За плечами у 68-летнего дончанина — 50 лет трудового стажа, причем 35 из них он работал под землей. Но и потом не на диване лежал, а 14 лет тоже посвятил шахте. Когда же здоровье стало совсем не то, все равно продолжал работать — и слесарем, и охранником. Но в марте активного пенсионера подвело сердце, и пришлось лечь в стационар.
«ЭТО НЕ ЖИЗНЬ!».
— Пока лечил сердце, упустил ноги. Буквально в течение трех-четырех месяцев в левой «забились» все крупные сосуды, а большой палец почернел и началась гангрена. В медучреждении, где я проходил лечение в Ростове, сказали, что спасти ногу невозможно — предложили ампутацию. Я был в шоке! Для меня остаться без ноги, когда и вторая может отказать в любой момент — там два сосуда из трех рабочие, это не жизнь!
Активный пенсионер не мог принять то, что оказался в инвалидном кресле. Ведь на тот момент мужчина не только уже лишился возможности ходить, но и испытывал постоянную боль. Настолько сильную, что каждый вечер нужно было по нескольку раз колоть обезболивающие препараты.
Василий Дмитриевич и его семья стали искать выход. И узнали, что операцию, сохраняющую ногу, может провести заведующий отделением сосудистой хирургии Ростовского государственного медуниверситета Игорь Простов. Изучив анамнез, доктор вместе с коллегами решил, что шансы сохранить ногу есть.
«ПРОБУРИТЬ» ЗАБИТЫЙ ПРОСВЕТ.
— Мы взялись за этот очень сложный случай. Подобного рода операции, когда к нам приходят с последней надеждой, мы выполняли неоднократно, — говорит кандидат медицинских наук. — Оперировали поэтапно. Сначала провели эндоваскулярную операцию на глубокой артерии бедра, удалив атеросклеротические бляшки с тромбами с помощью специальных катетеров.
Главная особенность такого вмешательства заключается в том, что оно происходит не через разрезы, а через небольшие проколы — размером до четырех миллиметров. Этот метод еще называют «рентгенохирургией», так как контроль за действиями хирурга ведется с помощью высокотехнологичного рентгеновского оборудования.
— Использование специального катетера — это наше ноу-хау. Он крутится как «буравчик» и «пробуривает» просвет в сосудах, забитых атеротромботическими массами, чтобы освободить крупный сосуд для кровотока, — объяснил Игорь Игоревич. — Но это не решило проблему на 100 процентов — притока крови для полноценного восстановления было недостаточно.
ОПЕРИРОВАЛИ В ТРЕХ МЕСТАХ СРАЗУ.
Тогда врачи решились применить две методики одновременно — на бедренных сосудах, подколенной артерии и артериях голени левой ноги. То есть под одним наркозом в одной операционной доктора выполнили эндоваскулярную и открытую операции.
И для этого объединились хирурги двух отделений клиники: заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Евгений Косовцев, завотделением сосудистой хирургии Игорь Простов и сердечно-сосудистый хирург Денис Калинин. «Открытым» доступом убрали тромботические массы и бляшки из бедренной и подколенной артерий, а потом через проколы расширили артерии голени. На все потребовалось три часа скрупулезной работы.
— Эта операция интересна именно тем, что, применив под одним наркозом две методики, мы добились ожидаемого благополучного результата.
Как итог — ногу удалось сохранить. Врачи считают, что в целом перспектива на восстановление конечности — положительная. А Василий Дмитриевич уже расхаживает ногу: сам ходит по двору, помогает домашним делать закрутки. Говорит, что настрой — самый позитивный!