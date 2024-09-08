Заболело сердце и началась гангрена: В Ростове врачи спасли шахтера от ампутации ноги

Василий Дмитриевич из Шахт — настоящий труженик. За плечами у 68-летнего дончанина — 50 лет трудового стажа, причем 35 из них он работал под землей. Но и потом не на диване лежал, а 14 лет тоже посвятил шахте. Когда же здоровье стало совсем не то, все равно продолжал работать — и слесарем, и охранником. Но в марте активного пенсионера подвело сердце, и пришлось лечь в стационар.