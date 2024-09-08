Губернатор проверил строительство детской поликлиники в Красном Сулине

— Если подрядчик плохой, нужно сразу ставить условия, когда за невыполнение этапа у вас должна быть возможность убирать его. Дождались зимы или осени поздней, и хотим сейчас успеть. Дальше качество, дальше проблемы, и детишки с мамами туда будут заходить. Стыдобища. Отдельно поручаю минстрою и главе довести до ума этот объект, — сказал Василий Голубев.