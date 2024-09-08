Губернатор проверил строительство детской поликлиники в Красном Сулине

Губернатор Ростовской области Василий Голубев внепланово осмотрел строящееся здание на территории детской поликлиники в Красносулинском районе. Глава региона узнал, что возведение затянулось из-за недобросовестного подрядчика, и жестко раскритиковал ситуацию.
— Если подрядчик плохой, нужно сразу ставить условия, когда за невыполнение этапа у вас должна быть возможность убирать его. Дождались зимы или осени поздней, и хотим сейчас успеть. Дальше качество, дальше проблемы, и детишки с мамами туда будут заходить. Стыдобища. Отдельно поручаю минстрою и главе довести до ума этот объект, — сказал Василий Голубев.
Донской глава также взял ситуацию на личный контроль и потребовал ежемесячно отчитываться о ходе работ. Известно, что перед губернаторской проверкой был заключен контракт с новым подрядчиком, он уже продолжил строительство.
Добавим, возведение здания на территории детской поликлиники ведется с марта 2022 года. На этот период юных пациентов временно перевели в другое учреждение, и нагрузка на врачей возросла.