Сухая трава на большой площади загорелась в Ростовской области

Например, ландшафтное возгорание накануне потушили в районе улицы Транспортной поселка Орловского. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, там с утра до полудня полыхало около 700 кв. метров сухой травы. На месте работали 12 человек, использовалось три единицы техники.