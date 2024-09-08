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Сухая трава на большой площади загорелась в Ростовской области

Ландшафтное горение потушили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за прошедшие сутки произошло несколько ландшафтных пожаров. Жителей региона просят быть осторожными при обращении с огнем.

Например, ландшафтное возгорание накануне потушили в районе улицы Транспортной поселка Орловского. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, там с утра до полудня полыхало около 700 кв. метров сухой травы. На месте работали 12 человек, использовалось три единицы техники.

Еще раньше в Новочеркасске потушили ландшафтный пожар, который прошел 2 тысячи кв. метров.

Напомним, до конца суток 8 сентября пожароопасность 5 класса сохранится в северо-западных, северо-восточных, центральных, юго-восточных, местами в южных районах региона и в Приазовье.