18 мэров городов и районов выберут в Иркутской области

В Иркутской области в самом разгаре последний день муниципальных выборов. С восьми утра 8 сентября в регионе открыто более 1,3 тысячи участковых комиссий. Как сообщили КП-Иркутск в Избиркоме региона, жители выберут мэров 18 городов и районов.