18 мэров городов и районов выберут в Иркутской области

В Иркутской области в самом разгаре последний день муниципальных выборов. С восьми утра 8 сентября в регионе открыто более 1,3 тысячи участковых комиссий. Как сообщили КП-Иркутск в Избиркоме региона, жители выберут мэров 18 городов и районов.
— Жители выбирают 33 главы муниципалитетов. Замещаются 484 депутатских мандата. Участие в голосовании могут принять более 1,39 млн избирателей, — поделились в избирательной комиссии.
На 12:00 явка по области составила 8,16%. Лидирует Осинский — 35,93% и Баяндаевский районы — 33,03%. В областном центре к полудню отдали голос за кандидатов 4,01% избирателей. В Братске и Тулуне по 11,5% и 12,46%.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава региона Игорь Кобзев вместе со всей семьей пришел на выборы.