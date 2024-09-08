В Ростовской области началось голосование за депутатов местных органов власти

8 сентября в Ростовской области начались дополнительные выборы депутатов в Зернограде и Шахтах, а также в поселениях Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов. Об этом сообщает Облизбирком.
Кроме того, в воскресенье продолжается голосование за депутатов гордум Азова, Батайска, Таганрога, Ростова-на-Дону и Новочеркасска.
Также проходит третий день выборов депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу N 152.
Поддержать кандидатов можно до 20 часов. Ранее пункты голосования посетили губернатор Василий Голубев и председатель Заксобрания Дона Александр Ищенко.