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В Ростовской области началось голосование за депутатов местных органов власти

В Ростовской области в третий деньо выборов голосуют за депутатов городов и поселений.
Источник: Комсомольская правда

8 сентября в Ростовской области начались дополнительные выборы депутатов в Зернограде и Шахтах, а также в поселениях Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов. Об этом сообщает Облизбирком.

Кроме того, в воскресенье продолжается голосование за депутатов гордум Азова, Батайска, Таганрога, Ростова-на-Дону и Новочеркасска.

Также проходит третий день выборов депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу N 152.

Поддержать кандидатов можно до 20 часов. Ранее пункты голосования посетили губернатор Василий Голубев и председатель Заксобрания Дона Александр Ищенко.