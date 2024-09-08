В Ростовской области началось голосование за депутатов местных органов власти

8 сентября в Ростовской области начались дополнительные выборы депутатов в Зернограде и Шахтах, а также в поселениях Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов. Об этом сообщает Облизбирком.