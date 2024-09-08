Олбани
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аллея олимпийских чемпионов в Омске пополнилась шестью бюстами: 17 фото с праздничного открытия

7 сентября в Омске прошло торжественное открытие завершающей части Аллеи олимпийских чемпионов.

13

В субботу, 7 сентября, Аллея олимпийских чемпионов на улице Думской пополнилась ещё шестью бюстами.

В торжественном открытии приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест, участие меценат, инициатор данного проекта Сергей Козубенко, автор скульптур Сергей Полегаев, митрополит Омский и Таврический Дионисий, именитые спортсмены, представители спортивных школ Омска.

Аллею дополнили бюсты яхтсмена Александра Музыченко, борца Михаила Мамиашвили, легкоатлета Никиты Прохорова, фехтовальщика Артура Юсупова, дзюдоистки Елизаветы Трущенко и гимнаста Юрия Титова.