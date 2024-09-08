Аллея олимпийских чемпионов в Омске пополнилась шестью бюстами: 17 фото с праздничного открытия

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В субботу, 7 сентября, Аллея олимпийских чемпионов на улице Думской пополнилась ещё шестью бюстами.
В торжественном открытии приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест, участие меценат, инициатор данного проекта Сергей Козубенко, автор скульптур Сергей Полегаев, митрополит Омский и Таврический Дионисий, именитые спортсмены, представители спортивных школ Омска.
Аллею дополнили бюсты яхтсмена Александра Музыченко, борца Михаила Мамиашвили, легкоатлета Никиты Прохорова, фехтовальщика Артура Юсупова, дзюдоистки Елизаветы Трущенко и гимнаста Юрия Титова.