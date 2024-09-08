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Река Дон обмелела в Ростовской области из-за сильного ветра

Сильный ветер выдул воду в реке Дон в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Река Дон обмелела в Ростовской области из-за сильного ветра. Ранее об этом в соцсетях сообщили очевидцы, также информацию подтверждают специалисты Ростовского Гидрометцентра.

По данным специалистов, накануне уровень воды на устьевом участке Дона опускался на 40−49 см ниже неблагоприятных отметок.

Около неблагоприятных отметок и ниже в течение 8 сентября, а также ночью и утром 9 сентября вода сохранится на участке Аксай — Азов.

— Опасных гидрологических явлений не ожидается, — подчеркивают в Гидрометцентре.

Добавим, в воскресенье, как и в прошедшую субботу, порывы ветра могут достигать 15−18 м/с. Кроме того, ветер не утихнет 9 и 10 сентября, в эти дни ожидается 12−14 и 15−17 м/с.