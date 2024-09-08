Река Дон обмелела в Ростовской области из-за сильного ветра. Ранее об этом в соцсетях сообщили очевидцы, также информацию подтверждают специалисты Ростовского Гидрометцентра.
По данным специалистов, накануне уровень воды на устьевом участке Дона опускался на 40−49 см ниже неблагоприятных отметок.
Около неблагоприятных отметок и ниже в течение 8 сентября, а также ночью и утром 9 сентября вода сохранится на участке Аксай — Азов.
— Опасных гидрологических явлений не ожидается, — подчеркивают в Гидрометцентре.
Добавим, в воскресенье, как и в прошедшую субботу, порывы ветра могут достигать 15−18 м/с. Кроме того, ветер не утихнет 9 и 10 сентября, в эти дни ожидается 12−14 и 15−17 м/с.