Депутата Курултая Башкирии заподозрили в незаконной агитации

«На моей служебной машине есть такая наклейка, она и сейчас висит. Правоохранительные органы подъезжали ко мне и попросили объяснить, я им сказал, вот читайте, заказчиком является сам Шайнуров, кандидат на должность главы. Там указано, кто заказчик, кто оплатил. Оплачено с избирательного счета кандидата 29 июля 2024 года, 300 экземпляров. Мы эту наклейку отдали всем, кто пожелал. Во-первых, машина стоит возле дома. Во-вторых, я передвигался и буду передвигаться, после обеда поеду на избирательный участок. Но я знаю, что ближе 50 метров к избирательному участку нельзя подъезжать с агитационными материалами. Также баннеры висят, наклейки висят кандидатов о том, что выборы, я считаю, что это не является нарушением федерального закона № 67», — сказал Кутлугужин.