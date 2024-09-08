Первые баллистические ракеты «Фау-2» упали на Лондон 80 лет назад

Почти все выпущенные ракеты «Фау-2» предназначались для террора гражданского населения: Гитлер был маниакально одержим идеей отомстить Великобритании за бомбардировки немецких городов (то, как в 1940 году Люфтваффе бомбило Лондон, он в расчет не брал). Однако однажды немцы сделали серию пусков ракеты по тактической цели: 7 марта 1945 года американские войска взяли под контроль мост Людендорфа через Рейн, и в попытке его разрушить гитлеровцы потратили 11 «Фау-2». Они могли бы добиться успеха, но столкнулись с проблемой: поздние ракеты использовали Leitstrahl — устройство для наведения по радиолучу на начальном этапе траектории, которое сильно повышало точность. Однако оно было сориентировано для бомбардировок Антверпена, и не существовало простого метода перенастроить его для другой цели.