Лейбл Трэвиса Скотта обвинил чарт Billboard в подтасовке ради Сабрины Карпентер

Как цитирует Vulture, представитель лейбла заявил, что методы подсчета Billboard «неполноценны и ненадежны». Также он намекнул, что у чарта могли быть личные интересы в том, чтобы Карпентер дебютировала с первой строчки. В письме также указано, что лейбл пишет не в роли «менеджмента расстроенного артиста». Billboard отреагировали на обвинение однозначно, заявив, что уверены в себе и своей статистике.